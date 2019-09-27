الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة ضابط و9 جنود أثناء مداهمة بؤر إرهابية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات".

وأكدت "القيادة العامة" للجيش المصري، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، أن "القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".

وجاء في بيان القوات المسلحة المصرية، أنه في إطار استكمال الجيش والشرطة مكافحة الإرهاب، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفر ذلك عن عدد من النجاحات.

وأوضحت أن تلك النجاحات أبرزها "قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".

وتابع "بالإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فرد تكفيري، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء" .

واستمر "قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 273 عبوة ناسفة تم زراعتها، لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 11فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود" .

واستطرد "ضبط وتدمير عدد 37 سيارة وعدد 42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة".

وأشار البيان إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من أجهزة الاتصال".

وأردف "استكمالا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية".

وواصل البيان "كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من ضبط 15 بندقية آلية، وعدد 3 رشاش وعدد 2 قاذف RBG وعدد 24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

#المتحدث_العسكرى : بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة ... pic.twitter.com/ikmQnbYLwy — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 27, 2019

واستمر "وضبط 2441 كيلو غرام من جوهر الحشيش المخدر وضبط 6265 كيلو غرام من نبات البانجو بالإضافة إلى 20 كيلو غرام من مادة الأفيون المخدر، وضبط 1562086 قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 25 فدان من نبات الخشاش والبانجو و1268 كيلو غرام من بذور الخشاش والبانجو، وعدد 23 عربة تستخدم فى أعمال التهريب".