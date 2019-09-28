العراق يقرر افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل

وافق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا بداية من الاثنين المقبل.

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق،على افتتاح منفذ القائم الحدودي يوم الاثنين المقبل، وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد العقابي في بيان له تلقته"واع"، "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وايضا للتبادل التجاري".

الاثنين المقبل.. افتتاح منفذ القائم الحدودي-https://t.co/OLTqIg9bdBالاثنين_المقبل.._افتتاح_منفذ_القائم_الحدودي — واع (@INA__NEWS) September 27, 2019

يذكر أن معبر القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، تم تحريره من قبضة تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2017. وتأجلت إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت شهر مارس/ آذار الماضي عن تهيئة معبر القائم على الحدود العراقية السورية بالكامل، وأكدت حينها قرب افتتاحه.

وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية، اثنان منهما تحت سيطرة القوات الأمريكية، الأول هو "اليعربية – ربيعة" الذي يربط أقصى شمال شرق سوريا بالأراضي العراقية، وتسيطر عليه قوات التحالف الأمريكي متخذة من ميليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واجهة لها على المعبر، والآخر هو معبر "الوليد – التنف" الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.

أما المعبر الثالث فهو "البوكمال – القائم"، الذي نجح الجيش العربي السوري والقوات العراقية وحلفاؤهما على طرفي الحدود بتحريره نهاية 2017 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك إثر سباق محموم للقوات البرية المتقدمة من منطقة دير الزور باتجاه المعبر شرقا، في مقابل قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية والميليشيات الموالية لهما في شرق الفرات وفي التنف التي تحتلها القوات الأمريكية.