ماذا دار بين محمد بن زايد ورئيس تيار الحكمة العراقي في قصر الشاطئ

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية إنه تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.
#محمد_بن_زايد: #الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع #العراقhttps://t.co/BBGyzEmqpW#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 28, 2019
وأكد ولي عهد أبو ظبي حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق الشقيقة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
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