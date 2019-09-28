الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو تقترب من دبي

أعلنت الشركة المالكة للناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران لمدة عشرة أسابيع أن الناقلة تقترب من الرسو في دبي اليوم السبت.

ونقلت رويترز عن إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة ستينا بالك المالكة للناقلة، قوله "تقترب الآن أخيرا من الرسو في دبي".

وكانت الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/ تموز، قد وصلت، أمس الجمعة، إلى المياه الدولية في الخليج.

وكانت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أعلنت أن الناقلة بدأت التحرك من ميناء بندر عباس متجهة إلى المياه الدولية في التاسعة من صباح الجمعة بتوقيت إيران، بحسب "العربية نت".

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الملف القضائي الخاص بالناقلة لا يزال مفتوحا، مشيرة أن التحقيق في "الانتهاكات" التي ارتكبتها السفينة مستمر.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة ستينا إمبيرو، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بدعوى ارتكابها انتهاكات بحرية بعد أسبوعين من احتجاز البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب الماضي.

وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، مما دعا الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة في تلك المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت، الأربعاء الماضي، إلغاء أمر احتجاز الناقلة، التي ترفع علم بريطانيا، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا.