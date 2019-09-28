تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري والعاهل البحريني

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن "الاتصال تناول علاقات التعاون الثنائي، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية".

وأوضح راضي أن "الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشددًا على استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مُجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية".

وأضاف راضي أن "العاهل البحريني أعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي، مُعربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين".