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17:52 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المصري، سامح شكري

    مصر تعرب لروسيا عن تطلعها لاستئناف رحلات الطيران

    © Sputnik . POOL
    العالم العربي
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    أعربت مصر، اليوم السبت، عن تطلعها لاستئناف رحلات الطيران الروسية للمقاصد السياحية المصرية.

    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، التقى اليوم وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.

    وبحسب البيان، "أعرب شكري للافروف عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسية للمقاصد السياحية في مصر".

    وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات.

    وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

    يذكر أن رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز "إيرباص–321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملاً إرهابياً.

    وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

    وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.

    وتمت استعادة الحركة الجوية المنتظمة في نيسان/أبريل 2018، إلا أن الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات البحر الأحمر لم تنفذ حتى الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, سيرغي لافروف, سامح شكري, رحلات طيران, سياحة, روسيا, مصر
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