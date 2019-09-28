بالفيديو... سيول تغرق عدة أماكن بالسعودية

تداولت بعض الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديوهات من السيول التي أغرقت مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وتم رصد السيول في منطقة الساري بشمال نجران، ومفرق بني مسعود شمال شرق مكة المكرمة.

فيديو:

من سيول مفرق بني مسعود شمال شرق ⁧#مكة_المكرمة⁩

- pic.twitter.com/kaWVGmlF5v — مجتمعنا (@KSASociety) September 28, 2019

فيديو | في منظر بديع ... مواطن يوثق جريان السيول في منطقة الساري شمال نجران، وسط سير الإبل وسط الأمطار. pic.twitter.com/5AIUtIN4ho — مجتمعنا (@KSASociety) September 28, 2019

وكانت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في السعودية، حذرت من حالة طقس غير مستقرة تشهدها المملكة، والتي تبدأ تدريجيا بداية من اليوم، السبت، وتشتد خلال منتصف الأسبوع الجاري.

وحسب بيان للهيئة، فإن التغييرات الجوية تتزامن مع اندفاع لحوض علوي أقل برودة نواحي شمال مصر مع اندفاع تيارات رطبة من نواحي بحر العرب.

وبحسب قسم التنبؤات الجوية المختص بالحالات الجوية متوسطة وبعيدة المدة، فإنه اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري وخلال يومي السبت والأحد وبشكل تدريجي، من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من الباحة ونجران تكون متوسطة الشدة بشكل عام، وتشتد الحالة الجوية خلال منتصف الأسبوع المقبل مع امتدادها شمالا إلى الطائف ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة، وتكون طبيعة الهطولات المطرية حينها متوسطة إلى غزيرة الشدة تترافق مع هطول البرد بشكل محلي مع تنبيه مرتفع من تشكل السيول في بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة، ارتفاع شدة الهطولات المطرية في بعض من مرتفعات جنوب غرب المنطقة، بحيث تهطل زخات متوسطة إلى غزيرة من الأمطار في مرتفعات عسير، وجازان، والباحة، والطائف، وأجزاء من مكة المكرمة، مع تنبيه من خطر تشكل السيول في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، أمس الجمعة، من استمرار الأمطار الرعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.