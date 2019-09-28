"أنصار الله" توجه رسالة للسعودية: مبادرة السلام ما زالت قائمة

دعت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، المملكة العربية السعودية إلى التعاطي بمصداقية مع مبادرة السلام، التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط، مشيرة إلى أنها المدخل لعملية سياسية شاملة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "ما زلنا نأمل أن تدرك السعودية أن استمرار العدوان والحصار على اليمن لن تمثل أي حالة استقرار بين البلدين الجارين ولا في المنطقة وإنما تمثل حالة عكسية".

وأضاف: "نؤكد أن مبادرة الرئيس مهدي المشاط ما زالت سارية، والتعاطي معها بمصداقية هو السبيل الصحيح للدخول في عملية سياسية شاملة".

وكانت جماعة أنصار الله أطلقت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة قبل الماضي، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تتضمن إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وأعلن "الحوثيون"، الشهر الجاري مسؤوليتهم عن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو بمنطقة بقيق، وقالت الرياض إنها تعتقد بأن إيران وراء الهجوم، مستبعدة شنه من اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.