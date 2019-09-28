وزير الخارجية العماني يدعو إلى تجنب التصعيد في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن بلادها معنية بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مطالبا بمواصلة الحوار لتجنب التصعيد في المنطقة.

وأضاف، اليوم السبت، أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ندعو لاحترام خطوط الفصل الملاحي في مضيق هرمز، وندعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن".

الان: السيد يوسف بن علوي يلقي كلمة #سلطنة_عمان في الجمعية العامة للأمم المتحدة https://t.co/T6gCqdifzD — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) September 28, 2019

وتابع: "لا بد من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والدول المحيطة"، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون "مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع".

وخلال كلمته، أعرب يوسف بن علوي عن دعم سلطة عمان كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، كما طلب من الأطراف اليمنية تغليب مصلحة الوطن.

وأوضح يوسف بن علوي، أن بلاده تؤيد اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، مؤكدا في كلمته، على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.