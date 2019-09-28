وزير خارجية الإمارات: إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية ولن نتخلى عن سيادتنا على الجزر الثلاث

أكد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، أن إيران واصلت تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن بلاده لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر التي تحتلها إيران.

وقالل خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يصحح سلوك إيران.

وأكد عبد الله بن زايد، أن الإمارات لن نتخلى عن حقها في السيادة على جزرها التي تحتلها إيران.

الشيخ #عبدالله_بن_زايد وزير الخارجية الإماراتي، خلال كلمته بالجمعية العامة لـ #الأمم_المتحدة: #إيران تواصل انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية pic.twitter.com/N3JGLfc0l1 — العين الإخبارية (@alain_4u) September 28, 2019

ووصف "ابن زايد" الاعتداءات على السعودية، وآخرها على منشآت أرامكو، في كلمته بالأمم المتحدة، بأنها لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الامارات تؤيد حلا شاملاً للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة مستقلة.

#عبدالله_بن_زايد: الاعتداء السافر على منشآت #أرامكو لا يمس بأمن السعودية والمنطقة فحسب، بل يطال الاستقرار والاقتصاد العالمي pic.twitter.com/gye8kI10NL — قناة الإمارات (@emarattv) September 28, 2019

وشدد الإمارات ستواصل جهودنا لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وافتتح الشيخ عبد الله بن زايد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرا جديدا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.