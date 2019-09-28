أنصار الله: التحالف استهدف صعدة وحجة بـ 25 غارة جوية

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، أن "طيران التحالف شن 25 غارة جوية خلال الساعات الماضية على محافظتي صعدة وحجة ، استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين”.
وكان طيران التحالف شن في وقت سابق اليوم، 7 غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وقصف بـ 5 غارات أخرى مديرية كتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله".
وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.
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