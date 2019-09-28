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23:57 28 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس المصري جمال عبد الناصر في عام 1957

    أبرز 5  شائعات عن وفاة جمال عبد الناصر

    © AP Photo / RAOUL FORNEZZA
    العالم العربي
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    تمر السنوات، ولا يزال جمال عبد الناصر، أحد رجال السياسة القلائل الذين يشغلون بال العامة في بلادهم، وتثار حوله كثير من الأقاويل والشائعات رغم وفاته التى مر عليها 49 عاما الآن، لكن هذا كله لما كان للرئيس المصري الراحل من أعمال يصفها شعبه بالعظيمة والتى لا تزال هي أيضا مؤثرة في حياتهم حتى الآن، بل امتد تأثير الرجل لدول كثيرة خارج مصر، وارتبطت قراراته بدول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي.

    ويوافق اليوم 28 سبتمبر / أيلول، الذكرى الـ49 لوفاة، الزعيم المصري، الذي كان مصدر إلهام لكثير من قادة الحركات الثورية، حول العالم، وفي القارة الأفريقية بصفة خاصة.

    ورصدت صحف مصرية، منها موقع "فيتو"، أبرز الشائعات، التي رافقت وفاة عبد الناصر في يوم 28 سبتمبر عام 1970، وظل بعض الناس يتداولونها لعشرات السنين.

    1- قهوة السادات

    كانت تلك إحدى روايات تم تداولها عن وفاة جمال عبد الناصر، بعدما قال الصحفي المصري محمد حسنين هيكل في برنامج "تجربة حياتي"، الذي كان يقدمه على قناة "الجزيرة" القطرية: "قبل وفاة عبد الناصر بـ3 أيام"، طلب عبد الناصر من الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، أن يعد له قهوة وكانا في أحد الفنادق، بعد احتدام الحوار بين عبد الناصر، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على إثر أزمة سبتمبر الأسود".

    الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع نيكولاي بودجورني في الكرملين بموسكو، روسيا، يوليو/تموز 1970
    © AFP 2019 / -
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     ورغم أن هيكل، قال إنه ليس هناك دليل، على أن تلك القهوة كانت سببا في وفاة عبد الناصر".

    لكن هدى عبد الناصر، قالت: "استبعد أن يكون تم وضع السم، ولكن من الممكن أن يتم وضع حبوب تزيد من الضربات القلبية، مما يؤدي إلى الوفاة"، لكن رقية السادات، اعترضت على الأمر ورفعت دعوى قضائية ضد هدى عبد الناصر.

    2- قتله صديقه

    زعم سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن محمد حسنين هيكل له يد في مقتل الرئيس عبد الناصر، كما اتهم هيكل بتوريط السادات في وفاة ناصر، وقال إن الدليل على ذلك هو غياب هيكل عن زيارة ضريح ناصر كل عام، وتساءل: "لقد بقي ناصر آمنا في موقعه لمدة 16 عاما حتى أغضب هيكل، فقتل"، لكنه لم يتم تقديم أدلة فعلية على ذلك.

    3- التدليك بالسم

    أثار الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، جدلا كبيرا عام 2009، بعدما صرح في لقاء تليفزيوني، أن الدكتور على العطفي عميد معهد العلاج الطبيعي والمدلك الخاص لعبد الناصر هو من قتله.

    وقال نجم: "العطفي اعترف لي بذلك حينما كنا في السجن، وزعم أنه قتل ناصر من خلال تدليكه بالسم، فانتشر السم في جسده وبدأ موته تدريجيا"

    4- عصير البرتقال

    تقول تلك الرواية التي طرحها عمر الليثي في كتابه "اللحظات الأخيرة لعبد الناصر" أن أشرف مروان أعطاه كوبا من عصير البرتقال، وكان يحتوي على سم.

    وتم طرح هذا الأمر مرة أخرى، بعد أن أعلن أشرف مروان عن كتابة مذكراته قبل أن يقتل في لندن وتختفي تلك المذكرات، لكن ذلك لم يتم تقديم أدلة تثبته.

    5- قتله اليهود

    تقول تلك الشائعة إن حاخامت يهود، مارسوا ما يسمى بـ"السحر الأسود"، ضد عبد الناصر ليقتلوه، وهو أكثر الشائعات انتشار في إسرائيل عن وفاة عبد الناصر.

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