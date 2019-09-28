السعودية تعبر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وبحسب "واس" أكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

#عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تعبر عن تأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية #مصر العربية في سبيل #مكافحة_الإرهاب وتؤكد تضامنها ومؤازرتها لمصر في حربها على #الإرهاب.https://t.co/BX1fPpY2t0#واس — واس (@spagov) September 28, 2019

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات".