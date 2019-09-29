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01:28 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الطيران السعودي - المقاتلات الحربية السعودية تورنادو (Panavia Tornado) السعودية،

    "أنصار الله" تعلن حصيلة غارات التحالف في محافظة صعدة

    CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Panavia Tornado IDS '7507'
    العالم العربي
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    قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، إن طيران التحالف العربي بقيادة السغودية نفذ سلسلة غارات على محافظتين في اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "طيران التحالف شن 25 غارة جوية خلال الساعات الماضية على محافظتي صعدة وحجة"، وأضاف أن "الغارات استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين".

    وكان طيران التحالف شن في وقت سابق اليوم، 7 غارات على مديرية حرض في محافظة حجة، وقصف بـ 5 غارات أخرى مديرية كتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله".

    وكانت جماعة أنصار الله، أطلقت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة قبل الماضية، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تتضمن إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

    وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

    وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

    وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

    ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قصف جوي, التحالف, اليمن, أنصار الله
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