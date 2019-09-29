الجزائر… حركة مجتمع السلم تقرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال مصدر داخل مجلس الشورى، اليوم الأحد، إن حركة مجتمع السلم قررت عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "حركة مجتمع السلم قررت عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

يتبع...