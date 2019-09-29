البحرين: نثمن جهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف

عبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد ودعم المملكة لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف، والتي كان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشر على موقعها، موقف المملكة الثابت والراسخ الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما ثمنت الوزارة الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات في محافظة شمال سيناء، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللشعب المصري الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أمس الجمعة "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات".