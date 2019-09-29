مدير مكتب ولي العهد السعودي يغرد حول مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

نعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، الذي قتل على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقال العساكر عبر حسابه بموقع "تويتر":"اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ⁧‫عبدالعزيز الفغم‬⁩ من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان".

وتابع : "اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان..

اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/4Gj0qj42Uq — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 29, 2019

وتم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.