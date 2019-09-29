شاهد... أول صورة للحظة تطويق الجهات الأمنية موقع مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

توفي صباح اليوم الأحد عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

ونقلت صحيفة "المرصد" صورة للحظة تطويق الجهات الأمنية السعودية وتطويقها لمنزل صديق اللواء عبد العزيز الفغم، أثناء تحصن الجاني داخله في حي الشاطئ بجدة، والتي نشرها حساب "بن عويد" السعودي عبر "تويتر".

وقالت الصحيفة إن القوات الأمنية تمكنت من قتل الجاني بعد محاولته للهروب وإطلاقه النار تجاهها فبادلته إطلاق النيران ما أدى لمصرعه.

صوره



لحظة تواجد الجهات الامنية وتطويق منزل صديق اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله اثناء تحصن الجاني داخل المنزل في #حي_الشاطئ ب #جدة ومبادرته بإطلاق النار باتجاه رجال الامن ومحاولته للهروب مما ادى الى مقتله pic.twitter.com/5eoG8M4ldk — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 29, 2019

وتم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.