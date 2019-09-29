السعوديون يتذكرون موقفين لا ينسيان... هكذا فعل الفغم مع الملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل مقطعي فيديو يظهران ماذا كان يفعل الحارس الراحل عبد العزيز الفغم، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويظهر المقطع الأول، اللحظة التي سارع فيها الفغم نحو العاهل السعودي للإمساك به، بعد أن بدا وأنه تعثر في مشيه، ولقي تصرفه إشادة كبيرة من المتفاعلين، الذين رؤوا في سلوكه ردة فعل مثالية تصدر عن حارس محترف.

وفي المقطع الثاني، يبدو الفغم وهو يزيح يد الممثل السعودي حبيب الحبيب بعد أن حاول وضعها على كتف الملك سلمان بعد انتهاء حفل ثقافي.

فيديو🔴

موقف الحارس الشخصي للملك سلمان

عبدالعزيز الفغم مع الممثل السعودي #حبيب_الحبيب في دولة # الكويت.

- pic.twitter.com/WSHu1A0OoT — أخبار عاجلة (@News_Brk24) December 10, 2016

​وقتل الفغم فجر اليوم الأحد، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل الفغم، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.