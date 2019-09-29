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12:57 29 سبتمبر/ أيلول 2019
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    شيخ الأزهر أحمد الطيب

    الأزهر الشريف يعلق على "مأساة الطفلة المعذبة جنة"

    © AP Photo / STR
    العالم العربي
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    علق شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأحد، على جريمة مقتل الطفلة "جنة" على يد جدتها وخالها بعدما تعرضت لأشد أنواع العذاب والاعتداء الجنسي.

    ونشر الحساب الرسمي لـ"الأزهر الشريف" عبر موقع "تويتر" تصريحات شيخ الأزهر، قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة "جنة"، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

    وتابع: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم".

    وأضاف شيخ الأزهر: "أطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".

    وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، اليوم السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلا واسعلا في مصر وتضامنا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها.

    الفنانة شيرين رضا
    © Photo/ Instagram/ Shereenredaofficial
    شيرين رضا تعلق على وفاة الطفلة المعذبة جنة وتوجه نداء لمتابعيها
    وأثارت قضية الطفلة جنة أثارت سخطا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المسؤولين عن تعذيب وقتل الطفلة، مستنكرين أن يحمل إنسان كل هذا الكم من القسوة وانعدام الإنسانية.

    من جانبه، طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر من خلال بيان صادر، اليوم السبت، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبارها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وفقا لحكم المادة 230و231 من قانون العقوبات وهي عقوبة الإعدام، بحسب بوابة "أخبار مصر".

    يشار إلى أن قضية الطفلة جنة أثارت سخطا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المسؤولين عن تعذيب وقتل الطفلة، مستنكرين أن يحمل إنسان كل هذا الكم من القسوة وانعدام الإنسانية.

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    شيرين رضا تعلق على وفاة الطفلة المعذبة جنة وتوجه نداء لمتابعيها
    الكلمات الدلالية:
    تعذيب, طفلة, أحمد الطيب, الأزهر الشريف, مصر
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