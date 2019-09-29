بالفيديو... أول مشاهد من حفل زفاف ابنة محمد بن راشد

احتفل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الجمعة، بزفاف ابنته على الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

وشارك الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لقطات من حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان وكريمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات، وحكام الإمارات.

ويظهر في الفيديوهات، استقبال أسرة آل نهيان لنائب حاكم الإمارات وأخيه مكتوم وولده راشد.

وشارك المكتب الإعلامي لـحكومة دبي لقطات من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية، ورقصهم وهم حاميلن السيوف على دقات الطبول.

جانب من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية بمناسبة أفراح آل نهيان وآل مكتوم.#دبي pic.twitter.com/ufsai1Dbyc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 28, 2019

وكان عقد قران الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وزفت الخبر السار، شقيقة العروس، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتحديدا على خاصية "ستوريز" لتكتب مباركتها قائلة: "ألف مبروك عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير".