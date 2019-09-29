العراق يعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع روسيا في المجال الزراعي

أعرب العراق عن تطلعه لتعزيز التعاون الزراعي مع روسيا، في مجال إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية، وإجراء تجارب مشتركة لإنتاج بذور قصيرة العمر.

بغداد- سبوتنيك. وقال وزير الزراعة العراقي صالح الحسني خلال لقائه السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيمون، اليوم الأحد "وزارة الزراعة تأمل بزيادة التعاون الزراعي ما بين العراق وروسيا في مجال بذور المحاصيل الإستراتيجية ومنها محصول الحنطة، وإجراء تجارب مشتركة لإنتاج بذور قصيرة العمر تؤدي إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً و تلائم البيئة العراقية".

ودعا الحسني "الشركات الروسية للاستثمار داخل العراق وإنشاء مشاريع مشتركة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنهوض به، فضلاً عن دخولها في الصناعات التحويلية والشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وبما ينسجم مع توجه الحكومة العراقية، وأن وزارة الزراعة ترحب بذلك لتوسيع التعاون الزراعي بين البلدين".

من جانبه، رحب السفير الروسي بالتباحث حول تعزيز وزيادة التبادل الزراعي المشترك في مجال الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة بما يضمن تطوير القطاع الزراعي.

كما أشار البيان إلى أن السفير الروسي أكد حرص الحكومة الروسية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والسعي لتشجيع الشركات الروسية للاستثمار داخل العراق وإيجاد الشراكة بإنشاء المشاريع الزراعية المتعددة.

يذكر أن العراق وروسيا تربطهما منذ العهد السوفياتي السابق، علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك وفي مجال التعاون العسكري - التقني ومجال إنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.