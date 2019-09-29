قرقاش يهاجم الإعلام القطري

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأحد، الإعلام القطري باستهداف السعودية والإمارات.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية".

من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 29, 2019

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن "موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".

ووصف قرقاش هذا المنطق بـ"الملتوي لكنه ليس بالمستغرب".