قسد تختطف 300 مدني في ريف الحسكة وزيادة معدلات الجريمة في مناطق انتشاره

اختطفت "قسد" المدعومة من القوات الأمريكية 300 شخص خلال مداهمات نفذتها في مدينتي رأس العين والشدادي وبلدتي تل تمر وتل حميس بريف الحسكة لسوقهم عنوة إلى الخدمة في صفوفها في الوقت الذي تشهد المناطق التي تنتشر فيها تلك الميليشيا فوضى وازدياد نسبة الجريمة بحق المدنيين الآمنين.

وذكرت مصادر أهلية في الحسكة أن "دوريات تابعة لميليشيا "قسد" الانفصالية شنت حملة مداهمات مكثفة في مدينتي رأس العين والشدادي وبلدتي تل تمر وتل حميس واختطفت 300 شاب لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري" في صفوفها".

وأكدت المصادر أن "عمليات الاختطاف لم تقتصر على الشباب بل تعدتها إلى الأطفال والنساء حيث اختطفت دورية من "قسد" امرأة من منطقة الحمرات بريف الرقة الشرقي واقتادتها إلى جهة مجهولة"، وفق ما نقلت وكالة "سانا".

وشهدت مدينة الحسكة اليوم مظاهرات احتجاجا على اتخاذ "قسد" مزيدا من الإجراءات التعسفية التي تأتي في إطار التضييق على الأهالي لدفعهم إلى الانضمام لصفوفها.

ولفتت المصادر إلى أن "ممارسات الميليشيا لم تقتصر على حملات المداهمة والاختطاف بل تعدتها إلى سرقة الدوائر الحكومية والأملاك العامة وآخرها سرقة أكبال خطوط الهواتف التابعة لقرية الواسطة بريف الرقة الشمالي والقرى المحيطة بها".

وووفقا للوكالة وفي سياق متصل وفي ظل حالة الفوضى السائدة لفتت المصادر إلى أن طفلا توفي إثر دهسه بآلية تابعة لـ "قسد" في مخيم بلدة الهول الخاضع لسيطرتها بريف الحسكة الجنوبي الشرقي في حين عمد مجهولون إلى قتل شخص وسرقة أعضائه في محيط مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرتها أيضا".