إيران ترحب بمبادرة "الحوثيين" وتدعو السعودية لقبولها

دعت إيران، اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية إلى قبول مبادرة وقف الأعمال العسكرية العدائية التي طرحتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، واصفة إياها بأنها توفر سبيلا لتحقيق السلام.

طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، "ترحب إيران بإعلان حكومة الوفاق في صنعاء وقف إطلاق النار، وتعتبر هذا الإعلان بداية لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة".

وتابع البيان أنه "للأسف، وعلى الرغم من الترحيب الدولي بهذا الإعلان، لا تزال المملكة العربية السعودية تشعل النيران أكثر في اليمن، وتستمر في قصف مناطق مختلفة هناك".

وأضاف، "نشجع السعودية على قبول هذا الاقتراح، وندعم أي عمل يؤدي إلى وقف الحرب في اليمن وإنهاء العدوان الظالم على الشعب اليمني"، معتبرا المبادرة "خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في المنطقة".