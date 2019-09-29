"أنصار الله" تعلن قصف طيران التحالف لصعدة وحجة بـ16 غارة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، تجدد الغارات الجوية للتحالف العربي، بقيادة السعودية، على محافظتي صعدة وحجة في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع: "طيران التحالف شن أكثر من 16 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية على محافظتي صعدة وحجة".

وأضاف "النصيب الأكبر من تلك الغارات كان على مديرية كتاف (شرق صعدة) بـ 12 غارة جوية"، مشيرا إلى أن "الغارات استهدفت ممتلكات ومزارع المواطنين في صعدة وحجة".

وكان طيران التحالف استهدف، أمس السبت، محافظتي صعدة وحجة بـ 25 غارة جوية، حسب "أنصار الله".

وأطلقت جماعة أنصار الله، عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة قبل الماضية، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تتضمن إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وعلقت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، على استمرار الغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي تجاوزت 163 غارة خلال 5 أيام من إعلان الجماعة مبادرة السلام، بأنه "تعاط لم يكن مسؤولا ولا مشجعا من الطرف الآخر".

وذكرت الجماعة على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى أن "التمسك بالمبادرة مرهون بالتزام الطرف الآخر بها".

وأكدت "الجاهزية للسلام بقدر الجاهزية لخوض ما يسمى مراحل الوجع الكبير"، في إشارة إلى تنفيذ هجمات مؤلمة، مضيفة "أمامنا أيام محدودة جدا للصبر وللتقييم أيضا".