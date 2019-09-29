بالفيديو… لحظة تشييع جثمان حارس الملك سلمان

وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، فجر اليوم الأحد، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، استُشهد اللواء الفغم مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن صديقهما الثالث، الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، جاء إليهما وخلال الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم فأرداه قتيلا.

وأصيب اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن.

تشييع جنازة الشهيد اللواء #عبدالعزيز_الفغم عقب صلاة العشاء بالحرم المكي

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ec0NfoYYUT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 29, 2019

ويعود نسب عبد العزيز الفعم إلى قبيلة مطير، التي تعرف بحراسة الملوك، وهو ابن عبد الله بن هايف الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وتم تعيين عبد العزيز حارسا للملك بعد وفاة والده عن عمر 47 عاما، قضى منهم 30 في مرافقة العاهل السعودي آنذاك.