شاهد أول لقاء بين والد الحارس الراحل للملك سلمان وأبي القاتل

وكان برفقة والد القاتل، المستشار بالديوان الملكي سعد الشثري، وقاما بتقديم واجب العزاء لوالد القتيل بعد أداء الصلاة على الفقيد بالمسجد الحرام.

والد القاتل نشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عقب الحادث، عبر فيها عن حزنه وعزاءه لوفاة اللواء الفغم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".