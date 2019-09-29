الكويت تعلن "القاتل الأول"

كشفت الكويت عن "القاتل الأول" في البلاد، وأنه وصل إلى 235 ألف كويتي.

وفي اليوم العالمي للقلب، قالت مديرة مستشفى الأمراض الصدرية في الكويت ريم العسعوسي إن "معدلات الإصابة بأمراض القلب في الكويت مرتفعة، لكنها طبيعية مقارنة بالمعدلات العالمية"، حسب ما جاء في صحيفة القبس الكويتية.

بالفيديو - في #اليوم_العالمي_للقلب.. دعوات للوقاية من القاتل الأول في الكويت



• د. ريم العسعوسي: #السمنة تزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب



• د. صلاح الدين الغول: أعداد المصابين وصلت إلى 235 ألف حالة



• د. جمال الفضلي: #الكويت متقدمة في عمليات القلبhttps://t.co/6UAgcFb8x2 pic.twitter.com/yONDRLpsxU — القبس الإلكتروني (@alqabas) September 29, 2019

وأكد أقدم طبيب قلب في الكويت، صلاح الدين الغول، أنه في عام 1974 كان عدد المرضى 2000 شخص، بينما وصل هذا العدد الآن إلى 235 ألف مريض.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نحو 17.7 مليون نسمة ماتوا في عام 2015. مما يمثّل 31 % من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم في العام نفسه.