السعودية تعلن السيطرة على حريق قطار الحرمين

وأضافت فرق الدفاع المدني والإنقاذ، إنه جار العمل بعملية التبريد في المنطقة التي أصابها الحريق، وفقا للتلفزيون السعودي.
وكانت إمارة مكة أعلنت نشوب حريق هائل، صباح أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.
عاجل | مدني #جدة: تمت السيطرة على حادث حريق #قطار_الحرمين وجاري العمل بعملية التبريد #الإخبارية pic.twitter.com/thtPPTqBsy— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2019
وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".
وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة جدة على إجلاء أشخاص من داخل الصالات، مؤكدة الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء.
#قطار_الحرمين:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 29, 2019
إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين
..للاستفسار التواصل على 920004433#حريق_محطه_القطار_جده pic.twitter.com/AbAxDmkjQA
وأعلنت المملكة في وقت سابق أمس، إيقاف رحلات القطار إلى أجل غير مسمى، حرصاً على سلامة المسافرين.
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