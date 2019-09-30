ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حربي من قبل إيران

قال ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على أن الهجوم على منشأتي النفط كان عمل حرب من إيران.

وأضاف محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية: "إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي يهدد المصالح العالمية".

"Did you order the murder of Jamal Khashoggi?" Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammad bin Salman talks with Norah O'Donnell about the 2018 murder of the Washington Post columnist, tonight on "60 Minutes" https://t.co/1DhZqINqhC pic.twitter.com/fePYg45zvw — 60 Minutes (@60Minutes) September 29, 2019

وشدد ولي العهد السعودي على أنه يفضل الحل السلمي، لأن ذلك "أفضل بكثير من الحل العسكري". وأضاف أن الحرب بين السعودية وإيران ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

Saudi crown prince warns of crude prices spike if no global action to deter Iran https://t.co/t1dlLK2xoe pic.twitter.com/8PzIy9vrvi — CNA (@ChannelNewsAsia) September 30, 2019

كما قال ولي العهد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة صفقة جديدة بشأن برنامج طهران النووي ونفوذها في الشرق الأوسط.

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في الهجمات على إيران. وتنفي طهران أي تورط لها.