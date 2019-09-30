حاكم مصرف لبنان: سنصدر تعميما ينظم تأمين الدولار للمصارف بالسعر الرسمي

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الاثنين، عن أن مصرف لبنان المركزي سيصدر تعميما ينظم تأمين العملة الأجنبية من فئة الدولار بالسعر الرسمي للمصارف اللبنانية.

وقال سلامة خلال لقائه مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون: "مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وسيستمر بذلك وفقا للاسعار الثابتة التي يعلن عنها من دون تغيير".

وأشار سلامة إلى أنه "سيصدر عن مصرف لبنان غدا تعميما ينظم تأمين ​الدولار​ للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من مصرف لبنان لتأمين استيراد ​البنزين​ والأدوية والطحين ضمن آلية سيتم شرحها في التعميم، مع التشديد أن علاقة ​المصرف المركزي​ هي مع ​المصارف​ فقط ولا يتعاطى مع المستوردين مباشرة".

وشدد على أن "المصرف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن وكان أعلن عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة"، مبينا أن "التعميم الذي سيصدر غدا يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة".

وظهر أثر المتاعب المالية على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الآونة الأخيرة عندما نظمت محطات الوقود إضرابا لمدة يوم هذا الشهر، لأنها لم تستطع تدبير العملة الصعبة اللازمة لوارداتها بسعر الصرف الرسمي. واشتكت المطاحن أيضا.

يذكر أن سعر صرف الليرة اللبنانية مربوط أمام الدولار عند 1507.5 منذ أكثر من عقدين.