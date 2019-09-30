إحباط تهريب 118 منظارا ليليا إلى "أنصار الله"

أحبطت الأجهزة الأمنية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، محاولة تهريب تجهيزات عسكرية إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".

القاهرة - سبوتنيك . وأفاد مصدر أمني يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن شرطة مدينة الحزم عاصمة الجوف، ضبطت مساء السبت، 15 كرتوناً بداخلها 118 منظاراً ليلياً عسكرياً أمريكية الصنع على متن شاحنة مواد غذائية تحمل لوحة معدنية سعودية في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وأضاف أن الأوراق التي وُجدت بمعية سائق الشاحنة المضبوطة على متنها المناظير المختلفة المقاسات، تُظهر دخولها عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وأكد استمرار التحقيقات مع سائق الشاحنة والتحفظ على حمولتها، لمعرفة الملابسات وكشف كافة المتورطين.

وكان الأمن اليمني في محافظة الجوف، ضبط في 19 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أكثر من 30 كرتونا من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة، على متن شاحنة غرب الجوف متجهة إلى جماعة "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".