"مهمة جديدة في المنطقة"... رئيس وزراء العراق يكشف كواليس لقائه مع الملك سلمان وولي العهد

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن العلاقات العراقية السعودية قوية ومتماسكة، مشيرا إلى أنه وجد لدى زيارته الأخيرة إلى المملكة تفهما كاملا من العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمهمته في التهدئة بالمنطقة.

وقال عبد المهدي، ردا على سؤال لصحيفة "الشرق الأوسط": "الموقف داخل المملكة العربية السعودية حيال مهمتنا كان ممتازا، وقد أجريت مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت صريحة وجريئة وعميقة".

وأضاف أن "العراق والمملكة اتفقا على أهمية التهدئة في المنطقة التي باتت كل الأطراف تدرك أهمية التمسك بها وتفعيلها، فضلا عن إدراك أهمية الدور الذي يلعبه العراق في هذا المجال".

وأكد عبد المهدي أن "مباحثاتي مع الملك وولي العهد شملت ملفات كثيرة تخص الأوضاع في المنطقة إن كان في سياق التصعيد الأمريكي - الإيراني، أو الإيراني - السعودي أو الأوضاع في اليمن"، مبينا أن "المملكة قدمت رؤيتها بشكل واضح حيال ما يجري في المنطقة، واستطيع القول إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن التهدئة بصورة عامة".

وأشار إلى أن "العراق سبق له أن قام بدور تهدئة خلال الفترة الماضية على صعيد الاحتجاز المتبادل للسفن بين بريطانيا وإيران، الأمر الذي عزز دور العراق ومصداقيته من قبل أطراف النزاع".

وحول استهداف منشآت أرامكو السعودية، وما يمكن أن تتركه من تأثيرات على مجمل الأوضاع في المنطقة، قال عبد المهدي إن "المملكة لم تتهم العراق بشأن قصف المنشآت النفطية في أرامكو، بل تلقيت شكر المملكة حين شرحت لهم الموقف، وقدمنا تطمينات كاملة بأن العراق لن يكون منطلقا لأي استهداف للأراضي السعودية".

وأوضح أن "حل أزمة اليمن يعد مفتاحا لحل الأزمة في المنطقة، ونأمل الوصول إلى مرحلة وقف إطلاق النار وصولا إلى تسوية للوضع هناك، وقد سمعنا كلاما طيبا من قبل قيادة المملكة، ومن جانبنا فإننا نملك علاقات جيدة مع كل الأطراف بما في ذلك اليمن، حيث نملك علاقة جيدة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مثلما نملك علاقات أيضا مع حركة أنصار الله، وبالتالي فإننا لا نريد أن ندخل طرفا مع هذا أو ذاك، لأننا سوف نفقد حيادنا، كما أننا لا نؤمن بخطابات الإدانة لأنها تقود إلى الاصطفافات وهو ما لا نريده، بينما مهمتنا هي نقل رسائل إيجابية يمكن أن تقود إلى التهدئة".