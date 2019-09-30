"قسد" تحذر من تدهور الوضع في مخيم الهول شمالي سوريا وعودة "داعش"

حذرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيا من تدهور الأوضاع بشكل حاد في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، حيث يكثف مقاتلو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "الوضع في مخيم الهول يتدهور بشكل حاد، ومقاتلو تنظيم داعش يكثفون من محاولات تجميع صفوفهم مرة أخرى من خلال المساء في المخيم".

وأضاف بالي: "سيكون هذا أمرا خطيرا للغاية في المستقبل ما لم تتحمل حكومات الدول مسؤولية مواطنيها المحتجزين".

وكانت مصادر تعمل بمجال الإغاثة داخل مخيم الهول الواقع جنوب شرقي الحسكة الواقع تحت سيطرة تنظيم "قسد" كشفت في هذا الشهر لمراسل "سبوتنيك" عن قيام التنظيم بنقل وعزل أكثر من 200 طفل تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، منهم من أطفال عناصر تنظيم "داعش" ومن جنسيات مختلفة، وآخرون أيتام سوريون واقتادتهم لجهة مجهولة.

وعبرت المصادر الإغاثية عن تخوفها من قيام "قسد" بنقل هؤلاء الأطفال إلى أحد معسكراتها بريف مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة وذلك لتجنيدهم للقتال في صفوفها، بعد إخضاعهم لتدريبات عسكرية على الأسلحة بإشراف قوات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.