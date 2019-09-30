تونس: رفض جميع طعون الاستئناف في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

قررت المحكمة الإدارية في تونس رفض جميع مطالب استئناف الطعون التي تقدم بها خمسة مرشحين ضد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة، عماد الغابري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الجلسة العامة قررت رفض جميع مطالب استئناف الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المقدمة من سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.

وعلى أثر رفض هذه الطعون من المنتظر أن تعلن اليوم أو غدا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية ليتم الإعلان عن الموعد الرسمي لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الذي من المفترض أن يكون يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق.

يذكر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 أيلول/سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدم بها عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، في نتائج الدور الأول.

يذكر أن تونس شهدت في الـ15 من سبتمبر/ أيلول الحالي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل نبيل القروي.