الرئيس اليمني: خطر إيران يتضاعف على المنطقة والعالم

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن "الخطر الإيراني يتنامى على العالم والملاحة الدولية".

وخلال لقائه السفير الأمريكي، كريستوف هينزل، اليوم الاثنين، حذر هادي من "الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة، والتي تؤكد تنامي الخطر الإيراني على العالم والملاحة الدولية"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعرب الرئيس اليمني عن تقدير حكومته لجهود الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها لليمن ومسارات السلام.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده لليمن، ووحدته وقيادته الشرعية، حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.

وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.