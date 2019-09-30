بعمر 10 سنوات... فتاة تتصدر تحدي الصيف لقراءة الكتب في دبي

برزت هانية مولاني، طالبة في السنة الخامسة في مدرسة دبي البريطانية، كأفضل قارئة متمرسة في مسابقة القراءة الصيفية "بروزلي" بعد حصولها على لقب قراءة أكبر عدد من الكتب، للسنة الثالثة على التوالي.

وبحسب موقع "غالف نيوز"، قالت بهافنا ميشرا، مؤسسة تحدي "بروزلي" (Browzly)، وهي منصة قراءة قائمة على التطبيقات والتي نظمت التحدي في ثماني مدارس في الإمارات، إن هانية قرأت 147 كتاباً هذا الصيف، ليصل العدد الإجمالي للكتب التي أتمت قراءتها إلى 529 منذ عام 2017 عندما أطلق التحدي لأول مرة.

تحدي 2019، الذي استمر خلال العطلة الصيفية هذا العام، تطلب من الطلاب في فئتين عمريتين (9-13 و 6-8) التسجيل في المنصة وتسجيل قراءاتهم.

وتتابع ميشرا: "في كل مرة يقرؤون كتابًا ، يجب عليهم مسح رمز ISBN للكتاب على التطبيق. كما شجعناهم على كتابة مراجعات نصية أو مراجعات فيديو حول الكتب. عندما يتم ذلك ، يتمكن أقرانهم من رؤيته، مثله أو إبداء تعليق. كما أنهم متحمسون لقراءة الكتاب. "

وقالت ميشرا إن 175 طالبًا من ثماني مدارس شاركوا في هذا التحدي. تضمنت المدارس (جيمس مودرن أكاديمي، و"ملوك ند الشبا"، وجامعة كامبريدج الدولية، ومدرسة الألفية في دبي، وعلماء دبي، وكلية اللغة الإنجليزية ، ومدرسة دبي البريطانية (DBS) ، وحديقة الجميرة DBS).

وقالت إن المزيد من الطلاب يقرؤون المزيد من الكتب بمشاركة أكبر هذا العام.

Congratulations! Haenya Multani student of DBS for winning the title- ‘The reader of the highest number of books’ in 9-13 age category! Haneya read 147 books this summer and claimed the big reader title third year in a row! Well Done! @DubaiBritishSch @DBS_Year6 @Taaleem pic.twitter.com/E2EKROG2YJ — Browzly (@browzly) September 15, 2019

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مضيفة: "على سبيل المثال، في مدرسة DBS وحدها، تضاعف عدد الطلاب المشاركين، مع زيادة عدد المراجعات بنسبة 55 في المائة وعدد الكتب التي تمت قراءتها بنسبة 35 في المائة."

وقالت إنه مع كون القراءة إحدى مجالات التركيز الستة الرئيسية في عمليات التفتيش لهذا العام، فإن استيعاب عدد الطلاب الذين يأخذون الكتب أمر مشجع.

التحدي اختار ستة فائزين في المجموعتين العمريتين، واحد لكل منهما كقارئ لأكبر عدد من الكتب، وواحد لكل منهما كأفضل منشئ مراجعة للفيديو، والآخر كأفضل كاتب لمراجعة النص.

وفازت هانية بجائزة أحسن قارئ في الفئة العمرية 9-13 عامًا.