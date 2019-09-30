وزير الخارجية الإماراتي يهنئ اليهود

أعرب وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أمس الأحد، عن تهانيه لليهود في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة.

وهنأ بن زايد اليهود، عبر حسابه على تويتر، باستخدام عبارة عبرية شائعة الاستخدام وكتب: "Shana Tovah"، والتي تعني "عام سعيد"، بحسب شبكة "سي إن إن".

Shana Tovah — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 29, 2019

يذكر أن السنة العبرية عادة ما تبدأ في موسم الخريف في نهايات شهر سبتمبر/أيلول أو مع حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول أو "تشريه" حسب التقويم العبري، وتضم 12 شهرًا.

وظهر التقويم العبري قبل ميلاد السيد المسيح، إلا أن تصميمه الحديث يرجع إلى سنة 359 للميلاد. ويعتمد في حساباته على خوارزميات وليس استطلاعات فلكية.

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام محلية، قبل نحو أسبوع، إن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إنشاء أول معبد يهودي في البلاد، ضمن مجمع أديان يتم إقامته في العاصمة أبوظبي، ويحمل المجمع اسم "بيت العائلة الإبراهيمية"، ويحتوي على مسجد وكنيسة سيتم افتتاحهما في 2022.