أوامر بتحقيق عاجل في "قضية كبيرة جدا" ورفع النتائج إلى الملك سلمان

وجاء ذلك في تصريحات الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، خلال تفقده منطقة قطار الحرمين التي تعرضت أمس إلى حريق هائل.
وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور حتى اليوم".
🎥 #فيديو | الأمير #خالد_الفيصل: ليس هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن في محطة #قطار_الحرمين، ولن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح#عكاظ@makkahregion https://t.co/rs05uHhc2F pic.twitter.com/h5hYeZeuTP— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 30, 2019
وتابع "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة به".
وأوضح "تم تشكيل لجان تحقيق تدرس أسباب حريق قطار الحرمين، وسيتم رفع تلك النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لأن القضية كبيرة جدا وليست بالسهلة".
وأردف "ليس هناك حتى الآن نسبة محددة للأضرار حتى الآن في محطة قطار الحرمين".
🎥 #فيديو | الأمير #خالد_الفيصل: صدرت أوامر بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب #حريق_قطار_الحرمين، وسيتم الرفع بالنتائج لـ#خادم_الحرمين_الشريفين#عكاظ@makkahregion https://t.co/rs05uHhc2F pic.twitter.com/R3pnjZ8DY3— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 30, 2019
وأشار إلى أنه لن تستطيع السلطات حتى الآن إيقاف أحد من دون سبب واضح، ودليل اتهام واضح بحقه.
أعلنت إمارة مكة نشوب حريق هائل، أمس الأحد، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.
وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".
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