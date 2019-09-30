بعد "الفيزا السياحية"... السعودية تحسم الجدل حول دخول غير المسلمين مكة والمدينة

صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، رائد القرملي، أن السعودية اختارت روسيا ضمن مجموعة من 49 دولة يستطيع مواطنوها الحصول على التأشيرة السياحية بسهولة، لكن مكة والمدينة ستقتصران على المسلمين فقط.

وقال القرملي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "علاقاتنا الثنائية مع روسيا تعزز وتتوسع باستمرار. سمو الأمير وزير الطاقة سيقوم بزيارة لموسكو خلال أسبوع".

وعن العلاقات بين البلدين في قطاعي السياحة والطيران قال القرملي "اختارت بلادي روسيا الاتحادية ضمن المجموعة الأولى من 49 بلدا يستطيع مواطنوها الحصول على الفيزا السياحية الإلكترونية بكل بسهولة ويسر. نحن نتطلع إلى تدشين اتصال جوي مباشر بين البلدين، الأجواء الجوية القانونية مهيئة لأي شركة (طيران) من البلدين لتسيير رحلات جوية".

وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم السماح لغير المسلمين بزيارة مكة والمدينة، قال القرملي "نرحب بكل السياح الروس، ولكن مكة والمدينة ستبقيان مقتصرتان على المسلمين".