الخارجية الروسية: تم القضاء على "داعش" والنصرة في سوريا لكن يجب مواصلة القتال

أكدت وزارة الخارجية الروسية انه تم القضاء على تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين في سوريا، لكن يجب مواصلة القتال ضد البؤر الإرهابية الأخرى، وخاصة في إدلب.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أنه تم القضاء على القوى الرئيسية للتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين [المحظوران في روسيا وعدد من الدول]، لكن "يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، لا سيما في إدلب".

وقال فيرشينين خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "لقد حقق الشعب السوري بمساعدة روسيا، انتصارا حاسماً على الإرهاب. لقد تم تدمير القوى الرئيسية لداعش، وجبهة النصرة [التنظيمان المحظوران في روسيا]، وغيرها من الجماعات التي أقرها مجلس الأمن الدولي كجماعات إرهابية. لكن القضاء على الإرهابيين، بما في ذلك البؤر الكبرى كإدلب، ينبغي أن يستمر، مع أقصى قدر من مراعاة أمن وسلامة المدنيين".