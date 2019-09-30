الجيش اليمني يتلف 1230 لغما وذخيرة غير منفجرة في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، إتلاف كمية من الألغام في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض أن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في الجيش اليمني العميد الركن أمين العقيلي، قال إن "الفرق الهندسية التابعة للبرنامج، والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، أتلفت 1230 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في منطقة قرون السليمة شمال مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف".

وأضاف "الكمية المُتلفة نزعتها الفرق الهندسية من مناطق عالية التأثير في مديريتي الحزم والغيل وعدة مناطق وغرب الجوف ، بعد أن زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية".

وأشار إلى "الترتيب لعمليات إتلاف مشابهة لكميات كبيرة من الألغام، في مديرية خب والشعف شمال الجوف، وفي محافظتي مأرب وشبوة".

واعتبر "عمليات إتلاف الألغام الطريقة المثلى لضمان عدم استخدامها من قبل أي جماعة مسلحة، وضمان أمن وسلامة المدنيين".

وكان مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، أسامة القصيبي، أعلن أمس الأحد، على حساب المشروع في "تويتر"، ارتفاع مجموع ما نزعته فرق "مسام" منذ انطلاق المشروع في 25 يونيو/ حزيران العام الماضي، إلى 91389 لغما وذخيرة غير منفجرة من عدد من المحافظات اليمنية.