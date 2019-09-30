الأمن القومي التركي: عمليات "المخلب" متواصلة حتى تطهير شمال العراق من "بي كا كا"

قال مجلس الأمن القومي التركي إن عمليات "المخلب" العسكرية بشمال العراق "ستتواصل لغاية تطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا" تمامًا".