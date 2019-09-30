مقتل 7 بضربة جوية أمريكية جنوبي ليبيا

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الإثنين، مقتل 7 بغارة جوية نفذها الجيش الأمريكي جنوبي ليبيا، أمس الأحد، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عبر موقعها على "تويتر" بأن غارة جوية استهدفت إرهابيي "داعش" وليبيا جنوبي ليبيا، في 29 سبتمبر 2019.

وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.

وتقهقر بعض متشددي تنظيم "داعش" إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.