مقتل 7 بضربة جوية أمريكية جنوبي ليبيا

نشرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عبر موقعها على "تويتر" بأن غارة جوية استهدفت إرهابيي "داعش" وليبيا جنوبي ليبيا، في 29 سبتمبر 2019.
وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق إن ضربتين جويتين منفصلتين تسببتا في مقتل 19 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في جنوب ليبيا.
U.S. Africa Command airstrike targets ISIS-Libya - https://t.co/mP9fIBDGYL pic.twitter.com/MZswpXYwXi— US AFRICOM (@USAfricaCommand) September 30, 2019
وتقهقر بعض متشددي تنظيم "داعش" إلى الجنوب في الصحراء الليبية بعد فقدان التنظيم معقله بمدينة سرت الساحلية في نهاية عام 2016.
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