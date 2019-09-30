الجيش اليمني: الحوثيون يصعدون من عمليات قصف القوات جنوب الحديدة

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، جماعة "أنصار الله"، بشن عمليات قصف واستهداف على مواقعه في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، أن "الحوثيين قصفوا بقذائف الهاون عيار 120 ملم، مواقع للقوات المشتركة في الأحياء الشرقية من مدينة الحديدة، بالتزامن مع استهداف برشاشات متوسطة وأسلحة قناصة".

وأضاف بأن "مواقع أخرى للقوات شرق مدينة الصالح (شمال شرقي الحديدة)، تعرضت إلى قصف بعدد من القذائف الصاروخية نوع ( لو) وقذائف مدفعية الهاوزر ومدفعية الهاون عيار 82 ملم".

وفي السياق، ذكرت قوات العمالقة أن "عناصر الحوثيين استهدفت مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بعشرات قذائف الهاون عيار 82 ملم، وأسلحة متوسطة عيار 23 و14.5 و12.7 ملم".

وأشارت إلى "تعرض مواقع للقوات المشتركة في الأطراف الشمالية لمديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، إلى استهداف بقذائف B10، وأسلحة متوسطة عيار 14.5 و12.7 ملم".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بإصابة امرأة مسنة ورجل، برصاص الجيش اليمني في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

واتهم الحوثيون، الجيش اليمني بقصف مناطق متفرقة شرق مديرية حيس بـ12 قذيفة مدفعية.