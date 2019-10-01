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05:27 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الرياض، المملكة العربية السعودية

    التأشيرة الإلكترونية السياحية السعودية... خطة طموحة واستثمارات كبيرة

    © AFP 2019 / HASSAN AMMAR
    العالم العربي
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    تسعى المملكة العربية السعودية لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد، وتحقيق رؤية 2030.

    وفي سياق هذا التوجه أعلنت السعودية عن فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم، وإطلاق التأشيرة السياحية، حيث سيسمح لمواطني 49 دولة، بالحصول على "فيزا" عبر الموقع الإلكتروني، أو فور الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

     وفي احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة الرياض تم الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ المملكة، وشارك في تلك الاحتفالية عدد كبير من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، بحضور رئيس منظمة السياحة العالمية، زوراب بولو كاشيفيلي، ورئيس مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.

    متانة العلاقات الروسية السعودية

    وبالتزامن مع هذه الاحتفالية أعلنت سفارات المملكة العربية السعوية في الدول التي تتضمنها هذه القائمة عن التأشيرة الإلكترونية، ومنها سفارة المملكة في روسيا، حيث عقد السفير فوق العادة رائد خالد كريملي مؤتمرا في وكالة روسيا سيغودنيا، وأكد أن هذا القرار يفتح أبواب المملكة لكل من يرغب بزيارة، حيث أن السعودية تفتح أيديها للمرة الأولى في التاريخ وترحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم.

    ونوه الكريملي في بداية الموتمر الصحفي إلى عمق العلاقات الروسية السعودية، وأكد أن الإجراءات في السعودية تجري بكل زخم للتمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن السعودية تنظر إلى هذه الزيارة التاريخية على أنها بالغة الأهمية للدور الذي يلعبه الرئيس بوتين على الصعيد العالمي.

    ويقول السفير السعودي: علاقاتنا الثنائية تتعزز باستمرار، وهو ما انعكس على الزيارات واللقاءات المتبادلة في كافة المجالات، وعلى الثقة الكبيرة بين البلدين، والسعودية ترحب بالزوار والسياح من روسيا، وتدعوهم لاستطلاع ما تذخر به المملكة من تنوع جغرافي وارث حضاري، وحيوية اقتصادية وعمرانية.

    ويكمل الكريملي: لقد اختارت السعودية روسيا الاتحادية ضمن قائمة أولية تضم ٤٩ دولة، بإمكان مواطنيها استخراج تأشيرة سياحية بكل يسر وسهولة.

    وبين السفير السعودي للصحفيين بأن لتأشيرة سياحية مدتها عام، وتتيح الزيارة للمملكة لعدة مرات، على أن لا تزيد الزيارة الواحدة عن ٩٠ يوما، وأن لا تزيد بالمجال عن ١٨٠ يوما خلال العام، وبأن رسوم التأشيرة والتي تبلغ قيمتها ٤٤٠ ريالا سعوديا، وهو ما يقارب ١١٧ دولارا، تشمل التأمين الطبي، ويتم تسديدها إلكترونيا.

    السعودية موطن الكرم

    وأشار السفير إلى أن المملكة العربية السعودية موطن حضارة قديمة، ومساحتها تبلغ ٣/٤ شبه الجزيرة العربية موطن العرب، وأن إكرام الضيف والاحتفاء به هي من أبرز الصفات والأساسات العربية الأصيلة، بل إن الكرم قد يصل إلى مستويات أسطورية.

     ويتابع الكريملي: تضم السعودية ٥ مواقع مصنفة ضمن لائحة يونيسكو، وهي تشمل الدرعية العاصمة التاريخية الأولى للسعودية، وتشمل أيضا مدينة جدة التاريخية على البحر الأحمر غرب السعودية، ومدائن صالح حيث الآثار النبطية الصخرية في شمال غرب المملكة، وواحة الأحساء شرق المملكة قرب الخليج، وجبال حائل الصخرية والرسومات التي عليها وهي تقع في وسط المملكة.

    ويتابع سفير المملكة في موسكو: تتمتع المملكة بشواطئ بطول ٣٨٠٠ كم، تسطع عليها الشمس الدافئة طوال السنة، منها ٢٦٠٠!كم على البحر الأحمر، والباقي على الخليج العربي، كما تملك ١٢٥٠ جزيرة معظمها غير مأهول وغير مستغل حتى الآن.

    وتدعى الكريملي السياح الروس إلى زيارة المملكة، كما دعى لمستثمرين ورواد الأعمال ومروجي السياحة في روسيا للمشاركة مع المملكة في أكبر خطة للتوسع السياحي في العالم، ونوه السفير إلى البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، والفرص التسويقية المذهلة والتقدم الاقتصادي الكبير، والفعاليات الثقافية والترفيهية مدى أيام العام.

    تطوير السياحة ضمن خطة 2030

    كما تحدث عن تطوير قطاع السياحة ضمن خطة ٢٠٣٠، وقال: المملكة تستهدف زيادة قدرات المطارات لتستقبل ١٥٠ مليون مسافر في السنة، وإضافة ٥٠٠ ألف غرفة فندقية جديدة، ونطمح إلى استقبال ١٠٠ مليون زائر، وتوفير مليون فرصة عمل في مجال السياحة.

    وأجاب بعد ذلك السفير السعودي عن أسئلة الصحفيين، وقال عن توقعاته حول تدفق السياح الروس إلى السعودية أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتعرف الأصدقاء الروس على السعودية، وبأن المملكة ترحب بأكبر عدد ممكن من السياح.

    لا قيود على زيارة السعودية

    وعند سواله عن القيود التي قد تفرض على السياح أكد رائد خالد كريملي، أن جميع الساح يمكنهم زيارة المملكة دون أي قيد، وأن النساء يمكنهن السفر دون محرم أو أي قيد، بل يحتاج فقط أن يبلغ ١٨ عاما، أو أن يكون مع ولي أمره في حال كان تحت ١٨ عاما، وأن التاشيرة مفتوحة لجميع مواطني روسيا الاتحادية، بعض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو عن تفضيلاتهم السياسية.

    بلاد الأمن والأمان

    وعن مستوى الأمان في المملكة العربية السعودية بالنسبة للسياح، أكد الكريملي أن المملكة العربية السعودية هي من اأثر البلدان في العالم سلاما واستقرارا وهذا لا يحتاج شهادة من أحد، وأن المملكة تستضيف دائما ما يقارب ١٠ مليون من غير السعوديين، والتي تجذبهم فرص العمل والأمن الموجود في السعودية.

    وعن الحرب في اليمن، قال السفير السعودي، أن المملكة تريد السلام في اليمن اليوم قبل الغد، وبأنها ترحب بأي توافق يمني يمني يوقف الحرب، وبأن المملكة تدعم الأمم المتحدة والقرارات الدولية في هذا المجال، وأشار إلى أن السعودية ليست في حرب مع اليمن، بل هي أكبر داعم لليمن، وأن المملكة تقود تحالفا لدعم اليمن ضد المتمردين الحوثيين.

    كيف تم اختيار الدول؟

    وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أوضح السفير السعودي المعيار الذي تم استخدامه في اختيار الدول ضمن القائمة آلتي ستمنح مواطنيها التأشيرة الألكترونية، ويقول: تم اختيار هذه الدول كمرحلة أولى، واختيرت هذه الدول لسبب استبعاد الدول التي يأتي منها باحثون عن العمل، لأن هذه التأشيرة سياحية وليست فيزا عمل، وستمنح لحاملي جنسية هذه الدول بعض النظر عن أصولهم أو عن الجنسيات التي كانوا يحملونها.

    ويتابع الكريملي: هذا لا يعني أن قائمة هذه الدول فقط من يحصل مواطنيها على تأشيرة سياحية، إنما المقصود هنا بأنهم لا يحتاجون إلى مراجعة السفارة وتقديم الجوازات، وهذا المسار الاعتيادي موجود لجميع دول العالم.

    وكشف السفير فوق العادة لسبوتنيك، أن طموحات المملكة كبيرة لكونها تذخر بإمكانات كبيرة، وأن المملكة تتابع هذه الطموحات بكل حيوية، وأن هيئة السياحة السعودية قد وقعت عقودا مع قطاعات سياحية عالمية بما يفوق ١٠٠ مليار دولار.

    ونوه الكريملي إلى أن رسوم التأشيرة مقبولة لكنها تشمل التأمين الطبي، وهي لمرات متعددة لزيارة المملكة، وهي أقل بكثير مما يدفعه المواطن السعودي عندما يستصدر فيزا إلى بعض الدول في هذه القائمة، وأكد أن الفئات العمرية المستهدفة للسياحة في المملكة يكونون الشباب كونهم أكثر الفئات سفرا، وإن كان ذلك خالف باختلاف المجتمعات، إلا أن المملكة ترحب بجميع الزوار.

    ماذا سيرتدي السائح في المملكة؟

    وختم السفير السعودي حديثه لسبوتنيك عن اللباس للسياح في المملكة، ويقول: اللباس يجب أن يكون محتشما في الأماكن العامة فقط، أما في الأماكن والشواطئ الخاصة فهم أحرار، فنحن نحترم خصوصية الآخرين، وهناك مدونة واضحة حول هذا اللباس، وهذا الأمر ينطبق على السائحين والمواطنين.

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    الكلمات الدلالية:
    رؤية المملكة 2030, رؤية 2030, السعودية, التأشيرة
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