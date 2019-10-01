"بعد الفاجعة"... السعودية تقدم هدية لضحايا "توليد الجزائر"

وقال السفير في تغريدة له على موقع تويتر: "على أثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم، سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا، راجيًا من المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمّت بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي والتي راح ضحيتها 8 مواليد جدد، ومواساةً لأهاليهم سيتم تخصيص عمرة مدفوعة التكاليف لأهالي الضحايا راجياً من المولى عزّ وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان. 🇩🇿🇸🇦 — عبدالعزيز العميريني (@aomairini) September 30, 2019

​ولقي ثمانية أطفال رضع حتفهم إثر اندلاع حريق في مستشفى ولادة في شرق الجزائر، وفق مسؤول في الحماية المدنية الجزائرية. وليس هذا الحادث الأول الذي تتعرض له هذه المؤسسة الطبية، حيث شهدت إعادة صيانة وترميم لها قبل مدة.

وقالت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحريق الذي اشتعل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي: "أم بشير بن ناصر"(700 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة) أسفر عن وفاة ثمانية أطفال، ثلاثة منهم بحروق وخمسة اختناقا.

فاجعة جزائرية ...

نشب حريق في مستشفى ولادة في وسط غربي #الجزائر مما اسفر عن وفاة 8 أطفال رضع، وفق تصريحات لمسؤول في الدفاع المدني الجزائري.

كما صرح وزير الصحة الجزائرى ايضا بأن جهازا طاردا للبعوض هو سبب أولي في الحريق الذي اندلع في مستشفى بولاية الوادي.#بالزاف pic.twitter.com/ClNn4rVitK — Balzaf_ (@Balzaf1) September 24, 2019

​وأضافت الهيئة الجزائرية أنه تم إنقاذ 76 شخصا، 11 رضيعا و37 امرأة و28 عاملا وعاملة، وتم احتواء الحريق لمنع امتداده إلى أماكن أخرى بالمستشفى. ولا تعتبر هذه الحادثة التي شهدها المستشفى اليوم هي الأولى من نوعها، فقد نشب العام الماضي حريق هائل أتى على أجزاء كبيرة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة، وتمت إعادة تهيئتها وترميمها في وقت وصف بالقياسي.