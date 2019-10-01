مقر التنسيق الروسي السوري يطالب الولايات المتحدة بمغادرة الأراضي السورية

طالب مقر التنسيق الروسي السوري القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي السورية، مؤكدا أن القوات الأمريكية في منطقة التنف لا تستطيع توفير الالتزامات التي تعهدت بها لتنفيذ خطة الأمم المتحدة.

موسكو- سبوتنيك. وأكد التنسيق في بيان مشترك بيان مشترك: "بما أن قيادة القوات الأمريكية في منطقة التنف تُظهر عدم قدرتها على ضمان الالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة لتنفيذ الخطة التشغيلية للأمم المتحدة، فإننا نطالب الجانب الأمريكي بمغادرة الأراضي السورية المحتلة على الفور والسماح للحكومة السورية الشرعية بإنشاء نظام دستوري وتطهير منطقة الإرهابيين".

وأضافت البيان: "نعتقد أن الطريقة الوحيدة لاستعادة سوريا هي من خلال التدمير النهائي للإرهاب، وتحرير جميع أراضي البلاد التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل غير قانوني، وعودة السوريين إلى ديارهم".

يذكر أن القوات الروسية وممثلين عن وزارتي خارجية روسيا وسوريا أكدوا عدة مرات أن الوضع في مخيم الركبان قريب من كارثة إنسانية، والذي يقع في منطقة طولها 55 كيلومتراً حول القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف (على الحدود السورية مع الأردن) ، والتي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.