البنتاغون يعلق على أنباء مغادرة "قاعدة العديد" في قطر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية (سانتكوم)، ريبيكا ريباريتش، في بيان ، إن القوات الأمريكية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى، وتحديدا القوات الجوية الأمريكية في المنطقة".

وأوضحت أن "ذلك يندرج في إطار استراتيجية الرفع من قدرة القيادة على السيطرة الجوية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".

وتأتي تصريحات ريباريتش، بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، بأن "الولايات المتحدة نقلت، في خطوة غير معلنة، مركز العمليات الجوية والفضائية من قاعدة العديد إلى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بشكل مؤقت".

ونقلت الصحيفة، عن قادة في مركز القيادة الجوية، قولهم إن "نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحا طويلا وقد تحقق بفضل التكنولوجيا الجديدة، لكنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران".

وبحسب الصحيفة، فقد تم "نقل القيادة إلى مركز بقاعدة شو الجوية بولاية ساوث كارولينا، والتي تبعد عن العديد بنحو 7 آلاف ميل"، مشيرة إلى أن "القيادة عادت مجددا إلى قاعدة العديد، بعد مرور 24 ساعة.